Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, северо-западный ветер временами усилится, сообщает haqqin.az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 22-24, днем 29-33, в Баку ночью 23-25, днем 31-33 градуса тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днеv 40-45%.
На пляжах Апшерона северо-западный ветер временами усилится. Температура морской воды составит 24-25 градусов.
В районах Азербайджана, в частности, в северных и западных, ожидаются дожди, местами ливневые, возможны грозы, град. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 тепла, в горах ночью 13-18, днем 19-24 градуса тепла.