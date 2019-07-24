Ни кино, ни пива: Война старых обид между Японией и Южной Кореей с миру по нитке
Продажи японского пива на прошлой неделе упали в южнокорейских барах на 40%. Бойкот японского напитка, правда, привел лишь к небольшому росту спроса на отечественные марки, он составил лишь 2,8%. Зато резко увеличились цены и на прочее импортное пиво: все-таки стоит лето, с тридцатиградусными температурами.
Пиво пострадало из-за старого, практически столетней давности конфликта двух стран, неожиданно выплеснувшегося в область суперсовременных технологий и, как мы видим, слабоалкогольных напитков.
С начала июля Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею химических веществ и комплектующих, без которых невозможно производство полупроводников и дисплеев для телевизоров и смартфонов. Причины этого решения связаны с решением Верховного суда Республики Корея о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании по иску к Nippon Steel & Sumitomo Metal. После этого частного решения последовало общее: Верховный суд обязал Nippon Steel выплачивать южнокорейцам компенсацию за принудительный труд в период Второй Мировой войны. Это создавало прецедент, который ставит Японию в неприятное положение.
Корея с 1910 по 1945 годы находилась под властью Японии, и труд корейцев, считавшихся людьми второго сорта, широко использовался на грязных и опасных работах. По соглашению 1965 года японская сторона выплатила единую компенсацию по всем претензиям того периода. Однако остались разночтения: Южная Корея считала, что индивидуальные иски – это отдельное дело конкретных граждан и ответственных лиц и организаций в Японии, японская сторона посчитала вопрос компенсаций в целом закрытым. И вот сейчас опять эта тема актуализировалась. Не только оставшиеся в живых корейцы, но и родственники умерших людей, подневольный труд которых использовался японскими государственными организациями и коммерческими компаниями, могут теперь подавать иски о компенсации.
Меры, предпринятые Японией, оказались ассиметричными. На Японию приходится больше 90% поставок фторированных полиимидов и фоторезиста и около 45% фтористого водорода. Корейским фирмам, например, Samsung и LG Electronics, взять их, в общем, больше негде. Причем японцы, чтобы не попасть под санкции ВТО, хитро не запретили поставки, а усложнили порядок получения разрешения на экспорт, сославшись на двойной характер материалов: они могут применяться и в военных технологиях, потому отныне требуется получать на каждую партию разрешение, что занимает до 90 дней. Но такие сложности создают огромную проблему в бесперебойных поставках.
На эти недружественные действия южнокорейцы и откликнулись бойкотом японского пива. И дело пивом не ограничилось. Из меню ресторанов убирают японские блюда, Корейская ассоциация заправок призвала отказывать заправлять топливом автомобили японских марок. 19 июля гаражный союз заявил, что не будет чинить японские машины. На 70% упали заказы турпоездок в Японию – обычное место для путешествий во время летних отпусков.
Ожидался грандиозный и долгоожидаемый прокат фильма «Вселенная Стивена», снятого по мотивам популярного аниме, но в рамках бойкота японских фильмов вся реклама и продвижение потенциального суперкассового кино были свернуты.
Пока конца этой войне обид не видно, не исключают как новых санкций со стороны Японии, так и ответных мер со стороны Южной Кореи. Между тем растут цены на IT-комплектующие во всем мире, ведь влияние этих глобальных центров производства огромно. Воюют они – волна достает всех.