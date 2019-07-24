Леонид Швец, автор haqqin.az 14:27

Продажи японского пива на прошлой неделе упали в южнокорейских барах на 40%. Бойкот японского напитка, правда, привел лишь к небольшому росту спроса на отечественные марки, он составил лишь 2,8%. Зато резко увеличились цены и на прочее импортное пиво: все-таки стоит лето, с тридцатиградусными температурами. Пиво пострадало из-за старого, практически столетней давности конфликта двух стран, неожиданно выплеснувшегося в область суперсовременных технологий и, как мы видим, слабоалкогольных напитков.

С начала июля Япония ввела ограничения на экспорт в Южную Корею химических веществ и комплектующих, без которых невозможно производство полупроводников и дисплеев для телевизоров и смартфонов. Причины этого решения связаны с решением Верховного суда Республики Корея о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании по иску к Nippon Steel & Sumitomo Metal. После этого частного решения последовало общее: Верховный суд обязал Nippon Steel выплачивать южнокорейцам компенсацию за принудительный труд в период Второй Мировой войны. Это создавало прецедент, который ставит Японию в неприятное положение. Корея с 1910 по 1945 годы находилась под властью Японии, и труд корейцев, считавшихся людьми второго сорта, широко использовался на грязных и опасных работах. По соглашению 1965 года японская сторона выплатила единую компенсацию по всем претензиям того периода. Однако остались разночтения: Южная Корея считала, что индивидуальные иски – это отдельное дело конкретных граждан и ответственных лиц и организаций в Японии, японская сторона посчитала вопрос компенсаций в целом закрытым. И вот сейчас опять эта тема актуализировалась. Не только оставшиеся в живых корейцы, но и родственники умерших людей, подневольный труд которых использовался японскими государственными организациями и коммерческими компаниями, могут теперь подавать иски о компенсации. Меры, предпринятые Японией, оказались ассиметричными. На Японию приходится больше 90% поставок фторированных полиимидов и фоторезиста и около 45% фтористого водорода. Корейским фирмам, например, Samsung и LG Electronics, взять их, в общем, больше негде. Причем японцы, чтобы не попасть под санкции ВТО, хитро не запретили поставки, а усложнили порядок получения разрешения на экспорт, сославшись на двойной характер материалов: они могут применяться и в военных технологиях, потому отныне требуется получать на каждую партию разрешение, что занимает до 90 дней. Но такие сложности создают огромную проблему в бесперебойных поставках.