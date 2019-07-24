Завершен первый этап поставок С-400 в Турцию
Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом пишет Haberturk.
«Поставки первой партии компонентов С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре сегодня завершились», — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
Газета отмечает, что за это время было осуществлено 30 авиарейсов. Ожидается, что поставки второй партии будут также осуществлены в Анкару.
Отметим, что поставки российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля.