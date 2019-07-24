Путин отменил часть санкций против Турции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики", сообщает ТАСС.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, дается поручение "Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года".