Взрыв произошел в одном из зданий на улице Кочиняна в Ереване, в результате чего один человек с осколочными ранениями был госпитализирован. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МЧС Армении, передает «Спутник-Армения».

Отмечается, что информация об инциденте поступила в МЧС 24 июля в 21:43.

Помимо этого, 25 июля в 09:30 поступил сигнал о том, что для осмотра помещения необходима помощь саперов и кинологов.

На место происшествия прибыли оперативная группа национального центра кризисного управления МЧС, а также группы саперов и кинологов центра реализации спасательных работ спецназначения.

В результате осмотра помещения был обнаружен снаряд от миномета.