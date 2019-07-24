МИД Азербайджана об отмене виз для граждан Турции

МИД Азербайджана прокомментировал решение об отмене визового режима для граждан Турции, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурно-этнические исторические связи, дружбу, братство и солидарность между двумя народами, находятся на высочайшем уровне. Сегодня усилиями президентов Азербайджана и Турции - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана успешно развиваются двусторонние отношения. Всесторонне развивающееся стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией обуславливает необходимость обеспечения свободного въезда и выезда наших народов и оценки сотрудничества в визовой сфере между странами.

В этом аспекте для граждан Турции с общегражданскими паспортами, желающими приехать в Азербайджан сроком до 30 дней, с 1 сентября 2019 года отменяется визовый режим. МИД Азербайджана направил ноту МИД Турции в связи с отменой визового режима», - говорится в комментарии МИД.

Решение об отмене визового режима станет очередным весомым вкладом в развитие непрерывно растущих отношений дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией.