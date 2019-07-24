Как известно, расследование группы Мюллера завершилось весной 2018 года, 22 марта 448-страничный доклад о результатах был передан Министерству юстиции, где был засекречен. 18 апреля была опубликована его отредактированная версия, где был опущен ряд моментов, которые могли бы, по мнению генерального прокурора Уильяма Барра, навредить ряду свидетелей или раскрыть методы добычи информации федеральными органами США. Сам Мюллер категорически отказался выступать и что-либо публично комментировать, утверждая, что все, что имеет сказать по делу, содержится в докладе.

Самое ожидаемое событие лета в США, выступление спецпрокурора Боба Мюллера перед Конгрессом, не стало сенсацией. Никаких новых жареных фактов и разоблачений не случилось. Но не случилось и оправдания Дональда Трампа в деле о возможном сотрудничестве его близкого круга с россиянами на выборах 2016 года и в последующих попытках воспрепятствовать правосудию.

Проблема, между тем, состояла в том, что Уильям Барр, назначенец Трампа, изначально занял позицию всесторонней поддержки главы Белого дома, поэтому не было большого доверия его оценке доклада и редактированию перед публикацией. Кроме того, широкая публика, хотя и имела возможность ознакомиться с многостраничным докладом, конечно, в своей массе этого не стала делать, все-таки это дело экспертов. Поэтому демократы, которые имеют большинство в нижней палате Конгресса, надеялись, что открытые слушания Мюллера, которые транслируются по телевидению, донесут информацию о расследовании до тех слоев населения, которые раньше не вникали в подробности. Отказать Конгрессу спецпрокурор не мог.

Мюллер свидетельствовал перед юридическим комитетом и постоянным подкомитетом по разведке, два раза по три часа. Дались эти выступления ему очень тяжело, выглядел он намного старше своих и без того немалых 74 лет. Как отмечают наблюдатели, Боб Мюллер был больше озабочен тем, чтобы не сказать ничего лишнего, чем четко разъяснить Конгрессу и Америке, что удалось узнать его группе следователей. Безусловно, сдержанность легендарного юриста обусловлена не каким-то внешним давлением, просто он изначально старался выглядеть подчеркнуто незаангажованным и избегал малейших намеков на предубежденность. В результате его ответы в основном сводились к однозначным «да», «нет» и досадным для демократов и радостным для республиканцев отсылкам к докладу: дескать, вы можете прочитать это там. Для публики, которая этого делать не будет, это было равносильно отказу от внятного ответа.

Тактика конгрессменов-республиканцев на этих слушаниях заключалась в том, чтобы всячески отвести слушания от сути дела и подчеркнуть, что Дональд Трамп стал невинной жертвой преследования со стороны демократов. Демократы, наоборот, старались показать, что расследование Мюллера фактически является готовым обвинением Трампа в преступлениях, только он сам не решился сделать этот вывод, оставив его политическим органам – тому же Конгрессу, нижней и верхней палатам. И для одних, и для других это был важный момент в президентской кампании-2020, которая разворачивается уже сейчас.

То, что Боб Мюллер неважно выглядел, порой проявлял неуверенность, не раз переспрашивал вопрос и давал порой невнятные ответы, внушало недоверие и к самому докладу. Это был определенный момент триумфа республиканцев. Демократам же удалось вытащить из спецпрокурора моральные оценки действий команды Трампа, которые Мюллер назвал непатриотичными и потенциально опасными, поскольку они несли угрозу вербовки дискредитированных лиц спецслужбами других государств. Кроме того, на вопрос о том, может ли быть Дональд Трамп привлечен к ответственности по материалам доклада после того, как закончатся его президентские полномочия, Мюллер дал однозначный ответ: «Да».

Кстати, это играет на руку лидеру демократов в нижней палате Нэнси Пелоси. Она категорически отказывается ставить вопрос об импичменте, несмотря на неудовольствие ряда однопартийцев, поскольку не видит перспектив этого дела до выборов. В конце концов, Сенат контролируется республиканцами, и они никогда не дадут нужного количества голосов за обвинение и отставку Трампа. Зато после потери нынешним президентом власти в его жизни наступил очень непростой период. Но для этого демократам нужно сначала победить. Роберт Мюллер облегчил им путь к победе, но вовсе не гарантировал ее, как многим из них хотелось.