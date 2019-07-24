За штурвалом рухнувшего военного самолета был зять экс-советника президента Азербайджана

«За штурвалом истребителя сидел опытнейший пилот полковник-лейтенант Рашад Атакишиев. Он служит в ВВС более 20 лет и является одним из профессиональных пилотов»,- сказал Даргяхлы.

Потерпевшим над Каспием крушение истребителем МиГ-29 ВВС Азербайджан управлял один из опытнейших пилотов страны полковник-лейтенант Рашад Атакишиев, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь Минобороны Вагиф Даргяхлы.

Между тем агентство отмечает, что Атакишиев является зятем экс-госсоветника Габиля Гусейнли. Эту информацию подтвердил сам Гусейнли.

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

О судьбе пилота ничего не известно.