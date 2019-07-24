В Баку арестовали футбольного тренера за сексуальное насилие против детей

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Сабунчинского района, задержан и привлечен к следствию мужчина, совершавший насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетним детям. Об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции Баку и бакинской городской прокуратуры, поступившим в редакцию haqqin.az.

Согласно информации, неофициально работавший футбольным тренером житель Джалилабадского района Эльсевар Меликов в мае-июле этого года на съемной квартире в Сабунчинском районе совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетним детям. По факту в следственном отделе Управления полиции района 16 июля в отношении Э.Меликова было возбуждено уголовное дело по статье 150.3.3. (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста) УК Азербайджана.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены свидетели и проведены другие неотложные следственные мероприятия.

В отношении Э. Меликова избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются следственные мероприятия по данному делу.