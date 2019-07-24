Борис Джонсон назначил ключевых министров

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил первых министров своего кабмина. Об этом сообщает газета The Guardian.

По информации издания, новым министром финансов, или канцлером Казначейства Великобритании, назначен Саджид Джавид. До этого он занимал пост министра внутренних дел. Новым же главой МВД стала Прити Пател.

Главой МИД страны Джонсон назначил бывшего министра по вопросам Brexit Доменика Рааба. Министром обороны назначен Бен Уоллес, министром торговли – Мэри Элизабет Трасс.

На этой неделе Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.