Команды двух холдингов встретятся в финале Gilan Kuboku

Турнир по мини-футболу Gilan Kuboku, посвященный Дню Республики, приближается к кульминационной части. В борьбе за Gilan Kuboku приняли участие 16 команд, состоящих из сотрудников различных компаний, действующих в Азербайджане.

Финалистами турнира, отличившегося высокой подготовкой команд, яркими играми и укреплением дружеских отношений между компаниями, стали команды Gilan Holding и Azersun Holding.

Завтра, 26 июля, на мини-футбольном поле Дворца водного спорта состоится матч за первое место между Gilan Holding и Azersun Holding. Команды FAB Boya и Kapital Bank, с большим энтузиазмом участвующие в турнире и демонстрирующие амбициозную и мощную игру, определят между собой обладателя третьего места.

Отметим, что на турнире общий призовой фонд для команд, занявших первые три места, составляет 18 000 AZN. Команда, занявшая первое место, получит приз в размере 10 000 AZN, 2-е место - 5 000 AZN, 3-е место - 3 000 AZN.