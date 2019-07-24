Шпионские игры: как иранские спецслужбы следили за агентами ЦРУ в Армении
Министерство разведки Ирана сообщило 21 июля о задержании 17 человек по обвинению в работе на ЦРУ США. Иранские СМИ продемонстрировали кадры слежки за этим шпионами, судя по которым – за некоторыми из них следили и на территории Армении.
Согласно заявлению иранских спецслужб, шпионы занимались сбором информации о жизненно важных объектах Ирана. Они прошли подготовку в Центральном разведывательном управлении США. Было объявлено, что они были задержаны в прошлом году.
Некоторые из этих разоблаченных шпионов были приговорены к смертной казни, остальные – к длительным срокам заключения.
Интересный факт заключается в том, что слежка за агентами ЦРУ велась в одном из ереванских ресторанов, о чем свидетельствуют кадры слежки. Помимо этого, в специальном документальном фильме, посвященном разоблачению агентов ЦРУ, есть и кадры, снятые в центре Еревана.
А как осуществлялась слежка за американскими шпионами в Ереване? И как эти агенты вообще оказались в Армении?
Как пишет «Спутник-Армения», США довольно трудно работать непосредственно на иранской территории. Любой иностранный гражданин, тем более из западных стран, вряд ли скроется от внимания иранских спецслужб. Иное дело Армения, Азербайджан или Грузия, куда граждане Ирана активно едут, свободно себя чувствуют.
«Есть подозрения, что многочисленные американские правительственные и неправительственные организации на территории других стран в той или иной мере занимаются разведывательной деятельностью. Посольство США в Ереване также слишком велико, чтобы ограничиваться работой только в Армении. Поэтому не исключено, что в этом плане близость с Ираном не совсем случайна», - пишет «Спутник-Армения».
В ролике иранских спецслужб один из «раскрытых шпионов» рассказывает о том, что был завербован в посольстве США в ОАЭ. Однако в этом ролике ничего не говорится об Армении, лишь демонстрируются кадры, снятые в Ереване.
Видимо, иранская сторона намекает на то, что некоторые из шпионов ЦРУ были завербованы на территории Армении, а также иранцы хотят показать, что их контрразведчики следили за агентами ЦРУ на территории Армении. В этой ситуации вероятность того, что Служба национальной безопасности Армении помогала иранским или же американским спецслужбам крайне мала. С большой долей вероятности можно сказать, что СНБ Армении вообще была не в курсе шпионских игр на территории страны.
«Насколько спецслужбы Армении знают, следят, контролируют деятельность иностранных спецслужб на территории страны?», - задается вопросом «Спутник-Армения».