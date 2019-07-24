Турция пригрозила США новой операцией в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможном начале новой турецкой операции на севере Сирии, если с США не удастся достичь согласия о зоне безопасности в этом регионе, сообщает агентство Anadolu.

"Мы передали все наши предложения прибывшей из США делегации. Ожидаем, что они изучат их и немедленно ответят. Мы еще раз подчеркнули, что не потерпим задержки и будем использовать нашу инициативу, если это необходимо", - сказал турецкий министр.

Отмечается, что Акар сказал об этом во время обсуждения с высокопоставленными турецкими военными возможной операции Турции на северо-востоке Сирии.

Американскую делегацию, прибывшую в Анкару в понедельник, возглавил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он провел переговоры с Акаром о создании зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.