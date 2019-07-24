Матвиенко: «В Армении все не так гладко»
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко высказалась на тему, существует ли необходимость перехода России на парламентскую форму правления, передает ТАСС.
По словам спикера Совфеда России, государственное устройство стран базируется на истории, культуре, традициях, и не учитывать этот фактор нельзя. В качестве примера перехода к парламентской форме правления Валентина Матвиенко привела Армению.
«В мире есть примеры успешных парламентских республик, но их не так много и (успешные примеры есть) в тех государствах, где политическим партиям, политической системе и государственным демократическим институтам более 100 лет. Наши коллеги в Армении приняли решение о переходе к парламентской республике, но, вы видите, не все так гладко, не все так просто. Я искренне желаю им успехов, чтобы все у них получилось», — цитирует агентство Матвиенко.
Валентина Матвиенко также добавила, что выступает за усиление роли парламента в России, при этом отметив, что в стране достигнут баланс разделения полномочий между различными ветвями власти.
Напомним, что в 2015 году в Армении состоялся референдум, на котором большинство населения проголосовало за переход республики от президентско-парламентской к парламентской форме правления.