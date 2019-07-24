Грузинский лари продолжает обесцениваться

Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс грузинской валюты, который составил 2,91 лари за доллар. Это минимум за всю историю существования грузинских денег, сообщает сайт регулятора.

Согласно информации, лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68 - 2,70 за доллар. В начале июля он стал обесцениваться и впервые побил антирекорд 10 июля, достигнув отметки 2,9 за доллар. Курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает 2,96, пишет ТАСС.

Накануне президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что в стране действует плавающий обменный курс, и маленькая по размерам экономика республики зачастую подвергается влиянию шоков извне. Он также заверил общество, что обесценивание носит краткосрочный характер, и в скором будущем валюта начнет стабилизироваться.