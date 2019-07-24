Несколько человек напали на экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он вышел с допроса из Государственного бюро расследований, передает РИА Новости.

У здания его встретили противники с криками «Вон!». Один человек прыгнул на капот машины, когда к ней подошел бывший глава государства, другой — распылил охраннику в глаза слезоточивый газ. Охрана политика успела среагировать, но нападавшие скрылись.

В настоящий момент их ищет полиция. Сам Порошенко сел в автомобиль и уехал.