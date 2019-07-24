Эльмир Алиев, отдел спорта 18:22

Как только стало известно, что во 2-м квалификационном раунде футбольной Лиги Европы «Нефтчи» предстоит сыграть с тульским «Арсеналом», болельщики бакинского клуба, да и другие любители футбола в Азербайджане фактически разделились на два лагеря. Если некоторые превозносили «Арсенал», называя тульскую команду чуть ли не непроходимой для «Нефтчи», то другие, напротив, призывали не строить из шестой команды российского чемпионата гранда - дескать, это всего лишь дебютант еврокубков.

На самом деле занять 6-е место в сегодняшней российской Премьер-лиге – очень непростая задача. Пять первых мест в последние два сезона «забронированы» за «Зенитом», «Краснодаром» и тремя московскими клубами – «Локомотивом», ЦСКА и «Спартаком». Потеснить кого-то из российских суперклубов из первой пятерки крайне сложно. А вот занять 6-е место чуть полегче, но тоже нужно очень постараться. Фактически «Арсенал», став шестым, выиграл мини-чемпионат с участием 11 команд. Причем туляки опередили несколько клубов, которым уступают по бюджету – «Ростов», «Ахмат», «Динамо», «Рубин»… Это весьма серьезное достижение, которое не стоит принижать. «Арсенал» очень уверенно играет в родных стенах. Если принимать во внимание только домашние игры, то тульский клуб и вовсе занимает 4-е место, уступая лишь «Зениту», «Локомотиву» и «Краснодару». В 15 матчах в Туле 8 побед, 5 ничьих и только 2 поражения! У себя «Арсенал» при переполненном 20-тысячном стадионе «Центральный» в прошлом сезоне обыграл четырех грандов из пяти - «Зенит» (4:2), ЦСКА (2:0), «Спартак» (3:0) и «Локомотив» (2:0).

Сегодня на стадионе, несомненно, вновь будет аншлаг. Но игра против «Нефтчи» - это все-таки другая история. Это еврокубковый матч, на который «Арсенал» выйдет впервые, и командного опыта у подопечных Игоря Черевченко будет не хватать. Будет присутствовать и определенное волнение. В этом и есть шанс «Нефтчи» в сегодняшней игре. Почему бы не ошарашить соперника с первых минут, пока он только будет осваиваться в абсолютно новом для себя турнире? В целом же понятно, что большую часть сегодняшнего матча «Арсенал» должен будет провести в атаке. При том, что на контратаках команда играет гораздо лучше. Именно благодаря молниеносной контратакующей игре и наличию взрывных футболистов «Арсенал» бьет фаворитов. Если сегодня «Нефтчи» закроется, то тулякам придется очень непросто – взламывать массированную оборону в чемпионате России им редко приходится.