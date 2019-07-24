Борис Джонсон назначил своего брата замминистра
Новый премьер Великобритании Борис Джонсон назначил своего безработного брата - Джо Джонсона - заместителем министра по бизнесу, энергетике и промышленности, сообщает РЕН ТВ.
Ранее Джо Джонсон занимал должность заместителя министра транспорта, но покинул ее из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй.
23 июля Борис Джонсон победил на выборах лидера Консервативной партии. Накануне он официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. После его победы часть министров правительства Терезы Мэй подали в отставку, в том числе главный соперник Джонсона на выборах - бывший глава британского МИД Джереми Хант.