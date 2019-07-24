В Азербайджане растет число сертификатов электронной подписи

Число выданных за последний месяц сертификатов электронной подписи составило 2 850. Так, в июне 2019 года по государственным структурам этот показатель равен 1 742, юридическим и физическим лицам – 822, гражданам – 286.

В первом полугодии текущего года число сертификатов электронной подписи, выданных Информационно-вычислительным центром Министерства транспорта, связи и высоких технологий, достигло 20 376. По государственным структурам этот показатель составляет 13 484, юридическим и физическим лицам – 4 458, гражданам - 2 402, нерезидентам – 32.

Со дня сдачи в эксплуатацию сертификатов электронной подписи до 1 июля 2019 года число выданных сертификатов ЭП по государственным структурам составило 104 802, юридическим и физическим лицам (предпринимателям) – 46 034, гражданам - 36 478. Число ЭП, выданных по сей день Национальным центром сертификационных услуг, в общей сложности достигло 187 314.

Наряду с этим, продолжает расти число операций, осуществленных при помощи электронной подписи. За последний год общее число проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи составило 8 992 379, юридическими и физическими лицами – 1 645 574, гражданами - 37 340. А их общее число достигло 10 675 293.

Общее число операций, проведенных в течение второго квартала 2019 года, составило 3 973 472. Количество проведенных госструктурами операций аутентификации и электронной подписи составило 3 507 322, юридическими и физическими лицами – 453 930, гражданами - 12 220.

Отметим, что электронная подпись является одним из средств идентификации личности пользователя в виртуальной среде. В соответствии с законами Азербайджанской Республики, электронные документы, подписанные электронной подписью, считаются равнозначными документам на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью и печатью.