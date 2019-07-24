Жириновский: «Нужно было оккупировать всю Грузию»

Он также призвал отвечать на провокации таким образом, чтобы никто после «не посмел унизить Россию».

«Нужно было оккупировать всю территорию Грузии», - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос телеканала «Царьград» об отношениях Москвы и Тбилиси.

«Нужно было оккупировать всю Грузию. Арестовать Саакашвили, судить его здесь за развязывание войны и к власти привести Гиоргадзе (экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе, член партии «Справедливость», которая боролась с режимом Михаила Саакашвили. - ред.) - сторонника России», - сказал Жириновский.

Политик также напомнил, что было убито большое количество российских солдат.

«Грузия. Там наша армия стояла. Зачем вывели? Хорошо, война. До войны еще они уничтожили 100 наших военнослужащих, - отметил политик. - Не только миротворцев в Цхинвале, но и в Абхазии. На территории проводились какие-то лагеря, где обучали тех, кто мог защищать Абхазию. 100 человек», - сказал он.

«Грузия была бы в спокойном режиме, - пояснил Жириновский. - Нам нужны спокойные границы. Если начинают войну, мы должны это жестко пресечь».

Более того, парламентарий не исключил и мер «превентивного характера».

«Нужны обязательно жесткие ответные меры, чтобы никто даже не пытался подумать, чтобы хоть как-то унизить нашу страну», - подчеркнул Жириновский.