В Стамбуле стреляли в азербайджанского бизнесмена видео

В Стамбуле совершено вооруженное нападение на азербайджанского бизнесмена Расима Бабаева, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, инцидент произошел 22 июля в стамбульском районе Мертер.

Расим Бабаев возвращался домой поздно вечером, когда ему путь преградили неизвестные. Преступники открыли огонь и ранили Расима Бабаева в ноги.

Потерпевший был госпитализирован в ближайшую больницу.

Сообщается, что причиной инцидента стал конфликт интересов между бизнес-партнерами. Расим Бабаев владеет туристической компанией в Стамбуле.

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