В Стамбуле стреляли в азербайджанского бизнесмена видео
В Стамбуле совершено вооруженное нападение на азербайджанского бизнесмена Расима Бабаева, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, инцидент произошел 22 июля в стамбульском районе Мертер.
Расим Бабаев возвращался домой поздно вечером, когда ему путь преградили неизвестные. Преступники открыли огонь и ранили Расима Бабаева в ноги.
Потерпевший был госпитализирован в ближайшую больницу.
Сообщается, что причиной инцидента стал конфликт интересов между бизнес-партнерами. Расим Бабаев владеет туристической компанией в Стамбуле.