Nissan потянуло на дно

Японский производитель автомобилей Nissan оказался в глубоком кризисе. На фоне рекордного падения прибыли компания решила пойти на массовые увольнения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Прибыль Nissan за прошедший квартал упала на 99 процентов, хотя аналитики прогнозировали 66. В худшей ситуации компания оказывалась только во время мирового кризиса десятилетие назад. В связи с этим японский производитель принял решение уволить порядка 12,5 тысячи сотрудников. Хотя в мае Nissan сообщал о запланированном сокращении 4,8 тысячи работников. Теперь увольнения на производстве коснутся десятой части рабочих, уточняет агентство. В среду, 24 июля, Reuters со ссылкой на источник сообщал о сокращении 10 тысяч человек.

По итогам прошлого квартала, выручка компании упала на 13 процентов — до 2,37 триллиона иен. Это стало самым резким падением со времен мирового финансового кризиса 2008-го. Продажи автомобилей упали на 6 процентов — до 1, 23 миллиона машин. Чтобы стабилизировать ситуацию, до 2022 года Nissan решил сократить производственные мощности и продуктовую линейку на 10 процентов: так японский производитель планирует увеличить конкурентоспособность своих автомобилей. Bloomberg указывает, что все эти действия похожи на те, что компания предпринимала в начале 2000-х и в 2008-м, чтобы выбраться из кризиса.