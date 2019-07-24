В США спустя почти 20 лет вернули смертную казнь

Правительство США спустя 16 лет решило вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне.

Как сообщает пресс-служба американского Минюста, первыми казнят пятерых виновных в убийстве детей и пожилых людей. Отмечается, что эти преступники жестоко издевались над своими жертвами и насиловали несовершеннолетних.

Приговоренным к высшей мере наказания введут смертельную дозу психотропного препарата пентобарбита.

Ранее власти штатов могли сами определять, применять ли высшую меру наказания. В 23 штатах смертная казнь запрещена.