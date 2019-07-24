В Азербайджане увеличилось производство легковых автомобилей

За первую половину текущего года в сферах производства машин и оборудования, иных транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов произведено продукции на 129,1 миллиона манатов.

Как передает Trend, по сравнению с отчетным периодом прошлого года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 83,6 процента, машин и оборудования - на 10 процентов, а иных транспортных средств - на 1,8 процента.

За первое полугодие 2019 года произведено 747 тракторов и 1112 легковых автомобилей.