Лига Европы: «Нефтчи» против «Арсенала» Матч начался; обновлено 21:00
Матч «Арсенал» - «Нефтчи» начался.
Перед началом матча диктор стадиона рассказал зрителям о знаменитых футболистах прошлого, выступавших за «Нефтчи», а также поприветствовал болельщиков азербайджанской команды, приехавших из Баку.
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В 21:00 на стадионе «Центральный» в Туле начинается матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между местным «Арсеналом» и азербайджанским «Нефтчи».
Стартовые составы команд:
«Арсенал» - Михаил Левашов, Максим Беляев, Гия Григалава, Кирилл Комбаров, Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Виктор Альварес, Даниил Лисовой, Игорь Горбатенко, Ламек Банда, Александру Тудорие.
«Нефтчи» - Салахат Агаев, Антон Кривоцюк, Воислав Станкович, Эмин Махмудов, Дарио Фредерико, Рауф Алиев, Кирилл Петров, Омар Булудов, Стивен Жозеф-Монроз, Мамаду Кане, Сони Мустивар.
Судить матч будет бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги.