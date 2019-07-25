Зеленский поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

В ходе беседы президент США поздравил Зеленского с уверенной победой его партии «Слуга народа» на досрочных парламентских выборах 21 июля. По мнению Трампа, обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны, а также расследовать коррупционные дела, которые сдерживают взаимодействие Киева и Вашингтона.

Также президенты договорились предметно обсудить двусторонние отношения во время визита Зеленского в США, говорится в сообщении.