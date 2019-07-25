Обнаружен рухнувший в Каспий азербайджанский МИГ-29

Обнаружен самолет МИГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевший крушение во время тренировочного полета над Каспием. Об этом изданию Qafqazinfo сообщил бывший госсоветник президента Азербайджана Габиль Гусейнли.

Стоит отметить, что за штурвалом самолета находился полковник-лейтенант Рашад Атакишиев, который приходится зятем Габилю Гусейнли.

«Кажется, самолет обнаружили на территории между Гилязи и Шураабадом. Завтра при помощи кранов его поднимут на сушу», - сказал он.

Как сообщалось, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени во время планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

О судьбе пилота ничего не известно.