Австрия объявила в розыск офицера ГРУ

Австрийская полиция объявила в розыск россиянина, которого подозревают в шпионаже. Об этом сообщили в четверг, 25 июля, в МВД Австрии, передает Kurier.

Как отмечается, разыскивается 65-летний Зайцев Игорь Егорович, которого называют офицером Главного управления Генерального штаба ВС России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ). Мужчину «подозревают в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике», указали в ведомстве.

Поскольку речь идет о разглашении военной тайны и передаче государственных секретов, на имя мужчины выдан международный ордер на арест. Отмечается, что предполагаемый шпион родился в Москве.