Палестина разорвала все соглашения с Израилем
Палестина решила приостановить действие всех соглашений, подписанных с Израилем.
По словам главы Палестины Махмуда Аббаса, страна отказывается «подчиниться диктату Израиля», сообщает ТАСС.
После получения Израилем независимости в 1948 году под его контроль отошла западная часть Иерусалима, а под контроль Палестины — восточная, где находится Храмовая гора. После войны в 1967 году Израиль присоединил Западный берег реки Иордан с Восточным Иерусалимом и провозгласил Иерусалим своей единой столицей. В связи со спорностью территории иностранные посольства разместили в Тель-Авиве.