Роберто Бордин о победе «Нефтчи»: «Мы не дали «Арсеналу» дышать»

«Конечно, могу сказать, что мы довольны результатом и игрой, - говорит итальянский специалист. – Все было так, как мы и предполагали. Получилась тяжелая игра.

Я доволен отношением ребят к игре. У них получилось выполнить установку, мы играли агрессивно, не давали «Арсеналу» дышать и развивать игру в центре поля.

Доволен и теми, кто вышел на замену. Они позволили сохранить темп нашей игры, вынуждали хозяев играть назад.

Мы победили соперника тактически? Тактика меняется всегда в зависимости от соперника. Мы сегодня пытались не давать «Арсеналу» строить атаки. Больше других жертвовали собой наши нападающие и фланговые игроки. Было сложно на краях, так как вингеры «Арсенала» активно подключались в атаку. Мы правильно сыграли на флангах.

Мы подготовились к матчу вместе с нашим штабом. Мы даем ребятам средство для успеха, и они должны им удачно воспользоваться. Сегодня они им правильно воспользовались. То есть ребята вышли на поле и выполнили поставленную перед ними задачу.

Сейчас мы радуемся, но радость продлится только сегодня. С завтрашнего дня начинаем подготовку к ответной встрече. Нас ждет тяжелый матч в Баку. «Арсенал» очень сильная команда, мы знаем ее силу. Надо очень серьезно готовиться. И надо правильно вести себя в следующей игре. Было бы большой ошибкой думать о том, что мы уже прошли дальше.

Что с Дарио Фредерико? У него были судороги. Пока не можем сказать, сможет ли он сыграть в ответной игре.

Травмы? Ребята боролись. Была высокая физическая нагрузка, поэтому и травмы объяснимы.

Рад, что наши болельщики приехали в Тулу и поддержали нас. Благодарю их и поздравляю с победой!

Даже несмотря на поражение, «Арсенал» играл в коллективный футбол. В футболе всегда важен коллектив. У «Арсенала» хороший коллектив, есть душа. Я всегда хочу говорить о команде и коллективе, а не об индивидуальностях».