Тренер «Арсенала»: «Нефтчи» сыграл здорово, мы проиграли по делу»

«Много чего не получилось у нас сегодня, - говорит бывший футболист московского «Локомотива». - Плохо выходили из-под прессинга, который нам навязал «Нефтчи» с первых минут. Сегодня у нас выпала группа игроков, не работали фланги, впереди мы не цеплялись за мячи, почти не было ударов по воротам. А как без ударов забивать?

Главный тренер российского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение от «Нефтчи» (0:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, передает корреспондент haqqin.az из Тулы.

«Нефтчи» очень здорово сыграл в обороне, соперники сидели на пятках у наших игроков. То, что они хотели, видимо, получилось у них.

Наша команда перегорела из-за дебюта в еврокубках? Это не детский футбол, чтобы перегореть. Футболисты играют в сборных. Сваливать все на то, что мы перегорели, я не собирались. Мы проиграли по делу. Но есть вторая игра. 0:1 - неприятной счет. Но даже если бы сыграли 0:0, все равно пришлось бы забивать в гостях.

Благодарю болельщиков, поддержка была сумасшедшая. Жаль, что не порадовали. «Нефтчи» каждый год играет в еврокубках, команда опытная. Так что первый блин у нас комом.

Мы должны были прессинговать с первых минут. Примерно пять минут в первом тайме вообще не могли выйти со своей половины поля.

Конечно, мы смотрели игры «Нефтчи». Были готовы, но не сложилось. Это проблема тренерского штаба. Проиграли все вместе сегодня».