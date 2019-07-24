Президент «Нефтчи»: «Наша победа - это подарок, но не что-то сверхъестественное»

«Мы выиграли сражение, но не войну, - говорит руководитель клуба. - Приезд наших болельщиков в Тулу был ожидаемым для нас. Мы знали об этом. Спасибо и нашим соотечественникам, проживающим тут. Они тоже не оставили команду. К нам было много обращений от них. «Нефтчи» любят. Если болельщики проехали 3 тысячи километров в Молдову, то почему они не должны были приехать сюда? Если пройдем, то болельщиков ждет еще более долгое путешествие – в Израиль (улыбается).

До матча хорошим результатом для нас я считал ничью, но команда преподнесла подарок. При этом я не могу сказать, что произошло что-то сверхъестественное. У нас не слабая команда.

Футболисты «Нефтчи» своей игрой доказали свой профессионализм. Несмотря на задержку рейса, сыграли здорово. А то, что случилось вчера, может случиться с любой командой. Лучше взлетать на полностью готовом самолете, чем рисковать жизнями. AZAL уделяет этому большое значение, поэтому и была задержка. Конечно, не хотели этого, но так получилось.

«Нефтчи» пока не только не пропустил, но и выиграл все три матча. Но шансы на проход дальше – 50 на 50».