В США объяснили плохую безопасность выборов

Комитет сената США по разведке дал комментарий по поводу безопасности выборов в 2016 году. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно данным комитета, безопасность выборов в 2016 году было низкой.

При этом по данным ведомства, некоторые уязвимости в этом вопросе сохраняются и сейчас.

Как отмечается, в 2016 году киберзащита избирательной инфраструктуры штатов и на местном уровне находилась не на должном уровне.

В комитете это связывают с устаревшим оборудованием, в том числе машин для голосования.