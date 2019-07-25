Еще один провал фельдмаршала, страна горит в огне актуальный комментарий
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что в скором времени ЛНА поднимет «знамя победы» в центре столицы. Он также подчеркнул, что Ливия должна быть «освобождена от террористов», которыми он называет в том числе признанное ООН Правительство национального согласия страны (ПНС), контролирующее Триполи.
В минувшую субботу, 20 июля, департамент информации сил Хафтара в социальных сетях начал накручивать интригу. «Ожидается, что главнокомандующий выступит с речью, объявляющей о начале завершающей операции по освобождению Триполи», - делились штатные пропагандисты ЛНА эксклюзивом в своих аккаунтах. - «Следующие часы ознаменуют решающую победу войск Хафтара».
Не отставали от них и военачальники. Бригадный генерал Салех Бухлика, командующий 73-й пехотной бригады ЛНА сообщил корреспондентам, что подчиненные ему части готовятся войти на площадь мучеников Аль-Карама в центре Триполи, а после этого будут преследовать остатки разгромленных сил ПНС, загоняя их в тупик. «Близится час полного освобождения столицы нашей страны», - возвещал генерал, орлом глядя в объективы телекамер.
А ранним утром 22 июля началось новое, второе по счету, наступление сил ЛНА на Триполи, получившее пафосное название «Атаки нулевого часа» - сразу с четырех направлений.
За несколько часов боев тон заявлений штатных пропагандистов и сторонников Хафтара существенно изменился. Сначала сообщения об успехах «Атаки» становились все более сдержанными, а затем и вовсе утратили оптимизм. Силы ПНС сначала сбили с наступающих энтузиазм, затем - заставили перейти к обороне. Ну а потом и вовсе вымели их на те позиции, с которых отряды ЛНА и начинали свой поход за «решающей победой».
Проще говоря, «Атака нулевого часа» захлебнулась, отряды Хафтара отступили, а к жертвам боев за Триполи - с апреля нынешнего года, с момента первого наступления, их число составило примерно 1100 убитых и 1500 раненых - добавилось еще несколько десятков ливийцев. Но не только их, поскольку к началу наступления спонсоры ливийского фельдмаршала, ОАЭ и египтяне усилили его отряды наемниками - джанджавидами Судана и повстанцами Чада, авансом оплатив их участие в атаке ЛНА на Триполи.
Итак, фельдмаршал-ренегат вновь получил «по зубам», но в этот раз речь идет не только о военной неудаче Хафтара, а о последовавших за ней персональных политических осложнениях для него. Накануне «Атаки нулевого часа» Франция, Великобритания, Египет, Эмираты, США и Италия неожиданно выступили с совместным заявлением. В котором, во-первых, призвали к немедленному прекращению боевых действий вокруг Триполи, во-вторых - заявили, что «в Ливии не может быть военного решения». И, наконец, в-третьих, призвали ЛНА и ПНС вернуться к процессу политического урегулирования при посредничестве ООН.
Неожиданность здесь в составе подписантов этого заявления. Половина из них, Париж, ОАЭ и Каир - давние спонсоры фельдмаршала, неоднократно заявлявшие, что в Триполи исламист на исламисте сидит и исламистом погоняет. А Хафтар - сильная рука, единственный человек, способный навести в Ливии порядок и вообще молодец. Значит, нужно его всячески поддерживать, а вести диалог с ПНС - это время терять, не с кем там договариваться, а премьер Фаиз Сарадж - вообще марионетка лидеров тамошнего милицейского ополчения.
Столь радикальная смена позиции, на сто восемьдесят, практически градусов, может означать только одно - покровители Халифы Хафтара за рубежом постепенно разочаровываются и в военных талантах своего протеже, и в его способности объединить страну под своим руководством. «Мы поставили не на того», - начинают думать они.
И с учетом этого весьма многозначительным выглядит категоричное требование Эмиратов к Хафтару назначить премьером в контролируемой им части Ливии Арефа аль-Найеда, бывшего ливийского посла в ОАЭ, позволив ему сформировать новый кабинет. Официально этот ультиматум мотивируется тем, что для блага самого фельдмаршала в его «ближний круг» следует разнообразить штатскими. Полуофициально - тем, что Эмиратам понадобился высокопоставленный контролер за тем, как Хафтар и командиры ЛНА расходуют помощь извне, слишком много негатива в этом вопросе накопилось. Ну а совсем уж неофициально и доверительно данный шаг объясняется намерением заменить Хафтара на более подходящую кандидатуру.
Мало того - существует информация, что спикер ливийского парламента Акила Салех, который в свое время вместе с коллегами-депутатами перебежал к Хафтару, ведет подозрительные переговоры с египтянами. На предмет собраться экс-парламентом в Каире и объявить о формировании нового Временного правительства во второй столице Ливии - Тобруке. И переговоры эти идут достаточно успешно.
Вполне очевидно, что разочаровавшись в Хафтаре и опасаясь, что вложения в ливийский конфликт могут обернуться сплошными убытками, Париж, ОАЭ и Каир начали готовить новый сценарий для Ливии, очередное «новое видение» урегулирования гражданской войны в этой стране. И, судя по всему, Хафтар как «сильная рука», «спаситель отечества» и единоличный правитель в этом новом видении не просматривается.
Что, разумеется, не только тревожит фельдмаршала-ренегата, но и изрядно мотивирует его доказать спонсорам, что они слишком торопятся списывать его со счетов. Отсюда - и заявления о том, что победа близка и знамя ЛНА в скором времени будет водружено над Триполи.
Что ж, очередная, третья по счету, попытка штурма столицы - не пытка. Кто знает, может быть наступать на одни и те же грабли - это такой секретный тактический прием Хафтара, который приведет его к победе?