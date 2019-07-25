Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:47

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что в скором времени ЛНА поднимет «знамя победы» в центре столицы. Он также подчеркнул, что Ливия должна быть «освобождена от террористов», которыми он называет в том числе признанное ООН Правительство национального согласия страны (ПНС), контролирующее Триполи.

В минувшую субботу, 20 июля, департамент информации сил Хафтара в социальных сетях начал накручивать интригу. «Ожидается, что главнокомандующий выступит с речью, объявляющей о начале завершающей операции по освобождению Триполи», - делились штатные пропагандисты ЛНА эксклюзивом в своих аккаунтах. - «Следующие часы ознаменуют решающую победу войск Хафтара». Не отставали от них и военачальники. Бригадный генерал Салех Бухлика, командующий 73-й пехотной бригады ЛНА сообщил корреспондентам, что подчиненные ему части готовятся войти на площадь мучеников Аль-Карама в центре Триполи, а после этого будут преследовать остатки разгромленных сил ПНС, загоняя их в тупик. «Близится час полного освобождения столицы нашей страны», - возвещал генерал, орлом глядя в объективы телекамер. А ранним утром 22 июля началось новое, второе по счету, наступление сил ЛНА на Триполи, получившее пафосное название «Атаки нулевого часа» - сразу с четырех направлений. За несколько часов боев тон заявлений штатных пропагандистов и сторонников Хафтара существенно изменился. Сначала сообщения об успехах «Атаки» становились все более сдержанными, а затем и вовсе утратили оптимизм. Силы ПНС сначала сбили с наступающих энтузиазм, затем - заставили перейти к обороне. Ну а потом и вовсе вымели их на те позиции, с которых отряды ЛНА и начинали свой поход за «решающей победой».

Проще говоря, «Атака нулевого часа» захлебнулась, отряды Хафтара отступили, а к жертвам боев за Триполи - с апреля нынешнего года, с момента первого наступления, их число составило примерно 1100 убитых и 1500 раненых - добавилось еще несколько десятков ливийцев. Но не только их, поскольку к началу наступления спонсоры ливийского фельдмаршала, ОАЭ и египтяне усилили его отряды наемниками - джанджавидами Судана и повстанцами Чада, авансом оплатив их участие в атаке ЛНА на Триполи. Итак, фельдмаршал-ренегат вновь получил «по зубам», но в этот раз речь идет не только о военной неудаче Хафтара, а о последовавших за ней персональных политических осложнениях для него. Накануне «Атаки нулевого часа» Франция, Великобритания, Египет, Эмираты, США и Италия неожиданно выступили с совместным заявлением. В котором, во-первых, призвали к немедленному прекращению боевых действий вокруг Триполи, во-вторых - заявили, что «в Ливии не может быть военного решения». И, наконец, в-третьих, призвали ЛНА и ПНС вернуться к процессу политического урегулирования при посредничестве ООН. Неожиданность здесь в составе подписантов этого заявления. Половина из них, Париж, ОАЭ и Каир - давние спонсоры фельдмаршала, неоднократно заявлявшие, что в Триполи исламист на исламисте сидит и исламистом погоняет. А Хафтар - сильная рука, единственный человек, способный навести в Ливии порядок и вообще молодец. Значит, нужно его всячески поддерживать, а вести диалог с ПНС - это время терять, не с кем там договариваться, а премьер Фаиз Сарадж - вообще марионетка лидеров тамошнего милицейского ополчения.