«Против» было подано всего восемь голосов, из чего можно сделать минимум два вывода. Во-первых, сенаторам надоело выслушивать жалобы военных на то, что отсутствие постоянного министра обороны затрудняет процесс принятия важных решений, и вообще - «крокодил не ловится, не растет кокос», враги окружают - а у нас еще не все бумаги подписаны.

Во-вторых, кандидатура Эспера пользуется поддержкой и республиканцев, и демократов, что по нынешним временам в Вашингтоне большая редкость. Хотя ситуация, когда семь месяцев - после отставки из-за несогласия с внешней, и в особенности, оборонной политикой президента Дональда Трампа Джеймса «Бешеного» Мэттиса - Пентагон был без руководителя достаточно уникальна. Такого в Штатах не было уже 70 лет.

При обсуждении Эспера в сенате особо каверзные вопросы задавала ему сенатор-демократ Элизабет Уоррен, выдвинувшая свою кандидатуру на президентские выборы-2020. Ее основной претензией к кандидату было то, что некоторое время он являлся лоббистом одного из лидеров американского военно-промышленного комплекса - компании Raytheon третьего по величине оборонного подрядчика американских вооруженных сил.

Но сенаторов эти нападки не смутили - кто в Вашингтоне лоббизмом не грешен. И вообще, «послужной список кандидата на государственной службе впечатляет. Его стремление принести пользу нашим военным - очевидно», - заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.

Кстати, Марк Эспер - далеко не из «штатских пиджаков». Офицер 101-й воздушно-десантной дивизии, участник войны в Персидском заливе, из наград - Бронзовая звезда, четвертая по значимости награда в армии США, орден «Легион Почета» и медаль за освобождение Кувейта. Кроме того - магистр государственного управления, доктор философии, окончил Военную академию и Гарвард.