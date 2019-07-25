Такого в США не было 70 лет наша реплика
Сенат США решил положить конец ситуации, когда 7 месяцев пост министра обороны оставался вакантным. 23 июля 90 сенаторов проголосовали «за» назначение на эту должность Марка Эспера, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп.
«Против» было подано всего восемь голосов, из чего можно сделать минимум два вывода. Во-первых, сенаторам надоело выслушивать жалобы военных на то, что отсутствие постоянного министра обороны затрудняет процесс принятия важных решений, и вообще - «крокодил не ловится, не растет кокос», враги окружают - а у нас еще не все бумаги подписаны.
Во-вторых, кандидатура Эспера пользуется поддержкой и республиканцев, и демократов, что по нынешним временам в Вашингтоне большая редкость. Хотя ситуация, когда семь месяцев - после отставки из-за несогласия с внешней, и в особенности, оборонной политикой президента Дональда Трампа Джеймса «Бешеного» Мэттиса - Пентагон был без руководителя достаточно уникальна. Такого в Штатах не было уже 70 лет.
При обсуждении Эспера в сенате особо каверзные вопросы задавала ему сенатор-демократ Элизабет Уоррен, выдвинувшая свою кандидатуру на президентские выборы-2020. Ее основной претензией к кандидату было то, что некоторое время он являлся лоббистом одного из лидеров американского военно-промышленного комплекса - компании Raytheon третьего по величине оборонного подрядчика американских вооруженных сил.
Но сенаторов эти нападки не смутили - кто в Вашингтоне лоббизмом не грешен. И вообще, «послужной список кандидата на государственной службе впечатляет. Его стремление принести пользу нашим военным - очевидно», - заявил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл.
Кстати, Марк Эспер - далеко не из «штатских пиджаков». Офицер 101-й воздушно-десантной дивизии, участник войны в Персидском заливе, из наград - Бронзовая звезда, четвертая по значимости награда в армии США, орден «Легион Почета» и медаль за освобождение Кувейта. Кроме того - магистр государственного управления, доктор философии, окончил Военную академию и Гарвард.