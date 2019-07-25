Болельщики «Нефтчи» вновь не оставили любимую команду без поддержки во время выездного матча.

В ходе игры с «Арсеналом» в Туле на стадионе «Центральный» присутствовало более 200 наших болельщиков. Это были как фанаты, приехавшие из Баку, так и азербайджанские болельщики, проживающие в Москве, Московской области и самой Туле.

После завершения матча, в котором «Нефтчи» сыграл отменно, полностью обезвредив соперника, азербайджанские фанаты не стеснялись выражать свои эмоции.

Отметим, что в Туле очень хорошо встретили болельщиков «Нефтчи». Местные фанаты аплодировали им и нашей команде. В целом, атмосфера на стадионе была весьма дружелюбной.