На фоне растущей напряженности в Персидском заливе Иран испытал баллистическую ракету средней дальности Shabaab-3. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Запуск был осуществлен в ночь на 25 июля, ракета пролетела около 1 тысячи километров. Она не представляла угрозы для судоходства или американских баз, уточнют СМИ.

Ракета упала в пустыне в районе Тегерана, пишет NEWSru.co.il В Пентагоне заявили, что продолжают наблюдать за иранской ракетной программой, однако от дальнейших комментариев отказались.

Ракеты Shabaab-3 созданы на базе китайских ракет "Дунфэн-21" и северокорейских ракет "Нодон", запущены в серийное производство в 2001 году и впервые были представлены публике в 2003 году.

В зависимости от модификации дальность полета ракеты составляет от 1 000 до 2 000 километров.