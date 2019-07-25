Госсекретарь США: «...С радостью поеду в Тегеран»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности при необходимости поехать в Тегеран для переговоров. «Если это потребуется, я с радостью поеду», - приводит слова руководителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Кроме того, отметил Помпео, он готов выступить по местному телевидению и приветствовал бы «возможность поговорить напрямую с иранским народом».

Помпео указал, что США не лишают такой возможности министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Когда глава иранского дипведомства приезжает в Нью-Йорк, ему выделяют автомобиль, «он ездит по одному из самых красивых городов» США, а также «выступает с иранской пропагандой по американскому радио и телевидению», заявил он.

Госсекретарь США подчеркнул, что хотел бы поехать в Иран «не для пропаганды, а для того, чтобы донести иранскому народу правду», рассказать о том, что «сделали их власти и как это навредило Ирану».

По мнению американского дипломата, причина, по которой иранские власти не дадут ему этого сделать, в том, что «они тоже знают правду».