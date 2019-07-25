Азербайджан приостановил учебные полеты после крушения военного самолета

ВВС Азербайджана приостановили учебно-тренировочные полеты после крушения МиГ-29, сообщили сегодня РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана в четверг сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров, вероятно, упал в Каспийское море. Ведутся поиски пилота.

«В связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана по распоряжению руководства Министерства обороны приостановлены учебно-тренировочные полеты всех авиационных средств азербайджанской армии. До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке», - сообщили агентству в военном ведомстве.