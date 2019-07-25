Райт признала себя виновной в соучастии в предумышленном убийстве своего супруга и была приговорена к 30 годам тюремного заключения.

Бывшая супруга баскетболиста НБА Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в убийстве своего мужа спустя девять лет после его смерти, сообщает Reuters.

Тело баскетболиста было найдено 28 июля 2010 года в Кольервилле. Сообщалось, что он ушел из дома 18 июля, а на следующий день позвонил в экстренную службу. Во время разговора прозвучало 11 выстрелов. Об этом звонке оператор сообщила только спустя восемь дней.

Изначальной версией следствия было самоубийство, но после раскрытия ряда обстоятельств (в 2017 году в одном из озер неподалеку от места убийства был найден пистолет) правоохранители арестовали супругу спортсмена.

Сообщается, что мотивом для женщины было получение страховых выплат после смерти Райта в размере $1 млн.

Райт 13 сезонов отыграл в НБА. Он был звездой команды университета Мемфиса. Играл за "Лос-Анджелес Клипперс", "Атланта Хоукс", "Мемфис Гриззлиз", "Сакраменто Кингз" и "Кливленд Кавальерз".