«Самолет МиГ-29 поднялся в воздух ночью, и учебно-тренировочные полеты тоже выполнялись ночью, а на видео ясно видно, что съемка произведена в дневное время суток», - заявили в Министерстве обороны Азербайджана в связи с видео, распространившимся в соцсетях, на котором якобы запечатлен момент крушения самолета МиГ-29, сообщает Qafqazinfo.

В министерстве подчеркнули, что распространенное видео является фейком.

«На видео отчетливо видно, что съемка проводится днем, что не соответствует времени проведения полета. Мы призываем общественность не верить и не делиться этим видео», - сказали в ведомстве.

Отметим, что данное видео было снято в 2107 году на авиашоу в Италии.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов, упав в Каспийское море.

Во время ночных учебно-тренировочных полетов внезапно была потеряна связь с самолетом, он исчез с радаров. По предварительной версии, в результате авиакатастрофы военный самолет упал в Каспийское море.