Отдел спорта 11:27

Российские футбольные эксперты восхваляют «Нефтчи» за игру, показанную в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против тульского «Арсенала» (1:0).

«Каждая коман­да играет так, как ей позволяет соперник, - говорит известный российский тренер Гаджи Гаджиев, тренировавший в 1983-1985-х годах «Нефтчи». - Мы знаем, что у «Нефтчи» тренер - итальянец, он умеет хорошо выстраивать игру в обороне. Во-вторых, была информация, что бакинская команда достаточно тщательно готовится к противостоянию с российским клубом. Сразу после того как соперником «Нефтчи» стал «Арсенал», тренерский штаб азербайджанцев смотрел матчи туляков, мне об этом известно. Конечно, здесь нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что соперник оказался достаточно хорошо готов ко встрече с российским клубом. «Нефтчи» сумел выстроить игру таким образом, что не дал «Арсеналу» возможности показать свои сильные качества. При этом я не считаю, что в уровне мастерства у бакинцев было превосходство. Во втором тайме гости имели возможность упрочить преимущество, но это связано с тем, что «Арсенал» очень хотел отыграться и поэтому раскрывался. Но рано посыпать голову пеплом. Понятно, что играть надо всегда до конца, но вопрос в том, сумеет ли «Арсенал» показать свою игру на чужом поле, ведь там будет непростая ситуация. Да, иногда бывает легче сыграть на выезде, поскольку соперник порой дома раскрывается, играет в более открытый футбол. Но я считаю, что «Нефтчи» однозначно не выберет открытый вариант, учитывая итальянского тренера и его умение построить грамотную игру. «Нефтчи» сыграет аккуратно и не станет бежать вперед всеми силами, если того не будет требовать ситуация. А она сейчас к тому совсем не обязывает. Хочется верить, что мы сможем выиграть, отыграть гандикап в один мяч. 0:1 - это не такое большое превосходство, но «Арсенал» уже поставил себя перед сложной необходимостью забивать два гола в гостях.

Я не считаю, что «Нефтчи» - более маститый еврокубковый боец. Они просто чаще участвовали в европейских турнирах. Дело в том, что чемпионат нашей страны намного сильнее, чем чемпионат Азербайджана. Наш чемпионат все-таки покруче, здесь игры более сложные. В прошлом розыгрыше чемпионата России, да и в двух первых турах РПЛ этого сезона «Арсенал» выглядел неплохо. Другое дело, что тульская команда лишилась целой группы атакующих игроков, и, наверное, это сказывается. Но я все-таки исхожу из того, что прежде всего оказался отлично готов к конкретному матчу «Нефтчи». Гости оказались готовы и физически, и тактически, и в морально-волевом плане». Бывший тренер сборной России и олимпийской сборной СССР Борис Игнатьев считает, что у «Нефтчи» в игре было не только больше желания, но и тактически команда из Баку переиграла «Арсенал». «Гости навязали «Арсеналу» единоборства, - говорит он. - Особенно той группе игроков, которая обычно создавала креатив. Игроки середины поля потерялись и ничего не создали, потому что в такой футбол они играют редко. В российском чемпионате «Арсеналу» дают играть, здесь не дали. Хозяевам не хватило движения.

Хотел бы также сказать, что с уходом Бакаева, Мирзова и Джорджевича команда, конечно, потеряла направленность в атаке. По игре ли счет? Думаю, что да. В Баку «Арсенал», убежден, изменит ситуацию. Команда будет играть в ином ключе и может выйти на другой уровень. Но шансы у «Нефтчи» больше. Думаю, после победы в Туле, там будут переполненные трибуны. А болельщики в Азербайджане умеют поддерживать команду». Известный эксперт Александр Бубнов уверен, что поражение «Арсенала» связано с уходом в летнее межсезонье ряда игроков. «В первом в истории Тулы еврокубковом матче произошло то, чего и следовало ожидать после ухода почти всех лидеров передней линии «Арсенала», - отмечает экс-футболист московских клубов «Динамо» и «Спартак». - Команду покинули техничные Бакаев и Мирзов, которые были способны обыграть один в один, а также отлично решавший эпизоды Джорджевич. Плюс ко всему, добавила проблем травма Кангва. В результате «Арсенал» не выглядел сыгранным коллективом впереди, атаки развивались хаотично, дело довольно редко доходило до ударов.