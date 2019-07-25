МВД Турции о пикете сирийских беженцев в Стамбуле
Силы безопасности не позволят сирийским беженцам провести в Стамбуле пикет в знак протеста против их депортации, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По словам Сойлу, все, в том числе сирийские беженцы, должны уважать законы Турции. Основная задача сил безопасности Турции - обеспечение стабильности в стране, отметил министр.
Сирийские беженцы в Стамбуле намерены провести пикет в знак протеста против их депортации из Стамбула. 22 июля мэрия Стамбула сообщила, что сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, будут депортированы из города. До 20 августа сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны покинуть город и вернуться в места фактической регистрации в Турции. Также до 20 августа в Стамбуле будут проводиться регулярные рейды для проверки документов сирийских беженцев на предмет регистрации.
Ранее Сулейман Сойлу сказал, что в течение последующих шести месяцев из Стамбула будут депортированы 50 тысяч нелегалов, в том числе сирийские беженцы.