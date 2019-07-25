МВД Турции о пикете сирийских беженцев в Стамбуле

Силы безопасности не позволят сирийским беженцам провести в Стамбуле пикет в знак протеста против их депортации, сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

По словам Сойлу, все, в том числе сирийские беженцы, должны уважать законы Турции. Основная задача сил безопасности Турции - обеспечение стабильности в стране, отметил министр.