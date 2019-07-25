Сотрудники таможни обнаружили у авиапассажира в аэропорту Красноярска крупную сумму незадекларированной валюты. Россиянин намеревался незаконно перевезти через границу (в Баку) более 19 тысяч долларов США, свыше 800 тысяч рублей и 100 манатов, пишет красноярская газета «НКК».

Согласно информации, 52-летний гражданин РФ шел по «зеленому коридору», предназначенному для пассажиров, которые не имеют товаров или наличных денег, подлежащих декларированию. Однако таможенники зафиксировали в багаже россиянина упомянутые суммы.

Возбуждено уголовное дело о «контрабанде наличных денежных средств». Гражданину грозит штраф - от трех до десяти размеров суммы, которую он пытался незаконно перевезти из России в Азербайджан. Также не исключено наказание в виде ограничения свободы, либо принудительных работ.