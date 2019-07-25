По информации британских СМИ, инцидент произошел в районе Голдерс Грин на севере британской столицы. Двое неизвестных на мотоциклах преследовали автомобиль турецкого футболиста, после чего напали на спортсменов, находившихся в машине.

В Лондоне вооруженные ножами злоумышленники напали на игроков «Арсенала» Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца, сообщает Anadolu со ссылкой на британские СМИ.

Видеозапись нападения на футболистов появилась в Сети. На кадрах видно, что товарищ Озила по команде вышел из автомобиля и попытался отбиваться от нападавших. Озил тем временем направился за помощью к одному расположенных рядом турецких ресторанов. Работники ресторана выбежали на шум, после чего неизвестные скрылись.

В лондонской полиции сообщили, что преступники пытались ограбить футболистов. Никто из игроков не пострадал.