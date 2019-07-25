«Скорый кредит» от Nikoil bank воплотит мечты в реальность

В эти жаркие дни будоражащие мечты о путешествиях не дают вам спать спокойно? В таком случае «Скорый кредит» от Nikoil bank воплотит ваши мечты в реальность.

Оформив кредит в мгновение ока, без комиссионных, страховых и каких-либо дополнительных расходов, сроком до 48 месяцев, с годовой ставкой от 19% и суммой до 15 000 манатов, реализуются все задуманные планы.

Отметим, что с помощью смартфона все клиенты с легкостью могут оформить кредитные заявки, перейдя по ссылке: http://bit.ly/teciliKredit

В настоящее время Nikoil bank предоставляет услуги клиентам посредством 12 филиалов, расположенных по всей республике. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.nikoil.az или на официальных соцтраницах банка: https://www.facebook.com/nikoilbank https://www.instagram.com/nikoilbank/, а также позвонив по номеру (012) 981.