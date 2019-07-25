Армения строит третью дорогу в Карабах

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью армянской редакции «Радио Свобода» заявил, что правительство Армении планирует в 2020 году строительство 150-километровой дороги из Капана в оккупированный Карабах в Гадрут (Ходжавенд). Эта дорога станет третьей дорогой из Армении в Карабах .

«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.

Он добавил, что планируется построить дорогу в сжатые сроки - в 2020 году, финансовые средства для строительства есть.

Идея строительства третьей дороги в оккупированный Карабах давно обсуждалась в Армении. Однако эта идея начала реализовываться лишь после прихода к власти Никола Пашиняна. В начале этого года глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ходе визита в оккупированный Физулинский район заявил о «программе заселения территории вдоль берега реки Араз».

«Мы не сдадим и сантиметра земли», - открыто заявил тогда А.Ванецян.

С этой точки зрения строительство дороги, соединяющей Капан с Ходжавендом, служит планам Армении заселить оккупированные районы, прилегающие к Карабаху. Становится ясно, что в Ереване не отказались от принципа «не вернем и пяди земли», а переговоры носят формальный характер, которые Армения ведет с целью выиграть время.

До недавнего времени Армению с оккупированным Карабахом соединяла лишь одна дорога: Горис – Лачин – Ханкенди. Однако несколько лет назад Армения провела в Карабах еще одну дорогу в оккупированный Кельбаджарский район. А сейчас озвучены планы по строительству третьей дороги.

Официальный Баку должен жестко отреагировать на данный демонстративный агрессивный шаг Армении, и даже через международных посредников предупредить оккупантов, что на планы по «заселению территории вдоль берега реки Араз» и строительства дороги в Ходжавенд будет дан очень жесткий ответ. У Азербайджана есть полное право военным путем воспрепятствовать строительству этой дороги.