Минск «ни за какие деньги» не прекратит отношений с Россией

Минск «ни за какие деньги» не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем.

«Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», – сказал Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, «это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси... за 60%».

«Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту всегда подставляла нам плечо? Но это не значит, что мы можем поступаться в отношении Запада, Востока, Китая... своими принципиальными интересами», – заявил белорусский лидер.