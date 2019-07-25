В Украине объявили итоги выборов в Раду

Согласно данным, опубликованным «Украинской правдой», всего у президентской партии будет 254 мест в парламенте: 124 депутатов прошли по партспискам, 130 — по мажоритарным округам. Не вступая в коалицию, она получает простое большинство — более 226 голосов.

Пророссийская партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука заняла второе место, получив 13,05%. Всего у нее — с учетом одномандатников — 43 места в Раде. Партии Юлии Тимошенко и Петра Порошенко — «Батькивщина» и «Европейская солидарность» — набрали 8,18 и 8,1% (26 и 25 мест соответственно). Электоральный барьер в 5% преодолела и партия «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, набрав 5,82% голосов. У нее 20 мест.

Остальные участвовавшие в выборах партии – их 17 – не преодолели барьер в 5% и не получили мест по партспискам. Ближе всех оказалась «Радикальная партия Олега Ляшко» (4,01%). 10 мест в парламенте достались одномандатникам из не прошедших в Раду партий.