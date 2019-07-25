Как сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 26 июля руководство Госкомитета провело встречи с жителями Гобустанского, Шамахинского и Сиязанского районов, а также с вынужденными переселенцами, разместившимися в этих районах.

В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах, и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Согласно информации, встреча председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенанта Сафара Мехтиева с гражданами прошла в Гобустане. До начала приема граждан председатель Госкомитета посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гобустана и возложил к нему цветы.

На встрече с гражданами были заслушаны обращения, связанные с таможенными вопросами. В основном обращения были связаны с приемом на работу в таможенные органы и другими вопросами.

Сегодня заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-лейтенант Аскер Абдуллаева также провел встречу с гражданами в Сиязане.

На встрече было внимательно заслушано обращение каждого гражданина, были даны поручения руководителям соответствующих структур для решения поднятых вопросов.